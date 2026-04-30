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Cienfuegos / Culturales

África, Cuba: el tambor y la danza

Redacción RCMpor Redacción RCM
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(Por: Daimany Blanco)

África y Cuba: Cuba (representada por Cienfuegos) y África entrelazados desde las raíces hasta la copa de sus árboles culturales en un espectáculo en el cual señorearon el tambor (de cáñamo), la danza y una explosión de colores; eso fue la función con que el Conjunto Folclórico de Cienfuegos festejó este miércoles sobre el tablado mayor del centenario Teatro Tomás Terry el Día Internacional de la Danza.

La fuerza de los toques sobre el cuero terso de los tambores, el ritmo de los cantos ancestrales y la vigorosidad de los movimientos de los bailarines sobre la escena representante ritos y leyendas que llegaron a nuestras costas a bordo de los barcos de la infame trata negrera.

Tal fue el espectáculo yoruba AráOcó ofrecido, durante una hora y a teatro lleno, por la agrupación que dirige la maestra Bárbara Lamí.

La función constituyó el cierre de la Jornada de la Danza en Cienfuegos, organizada y promovida desde el pasado día 9 por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

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