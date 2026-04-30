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Cienfuegos

🎧Triángulo de la confianza: Preparativos en Cienfuegos para celebrar el 1 de Mayo

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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Anay Morera Guillén, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia de Cienfuegos, e Inés María Abreus, secretaria del Buró Provincial del Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, se refieren en el Triángulo de la confianza a los preparativos para festejar este Primero de Mayo el Día Internacional de los Trabajadores.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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