🎧Triángulo de la confianza: Preparativos en Cienfuegos para celebrar el 1 de Mayo

Compartir en

Anay Morera Guillén, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia de Cienfuegos, e Inés María Abreus, secretaria del Buró Provincial del Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, se refieren en el Triángulo de la confianza a los preparativos para festejar este Primero de Mayo el Día Internacional de los Trabajadores.