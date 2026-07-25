Reabre sus puertas parque infantil de Rodas

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Con excelente confort y belleza reabrió sus puertas como saludo al 26 de Julio el parque infantil de Rodas, un espacio que ahora con variadas opciones de recreación y disfrute, atrapa a los pequeños y sus familias.





Gracias al proyecto social denominado Impulso 360, gestado por un actor no estatal y la participación del Gobierno del territorio, hoy los infantes rodenses cuentan con ese espacio totalmente reparado, apropiado para el esparcimiento y la recreación.

Angélica María Chorens Fernández, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio, durante la inauguración resaltó el esfuerzo para reparar todos los aparatos, pintarlos e incluir un pequeño kiosko en el que garantizarán ofertas gastronómicas de ventas de helados, dulces, refrescos y otras golosinas.

Destacó la dirigente, que el recinto abre sus puertas diariamente de 9 de la mañana a 10 de la noche, después de mucho tiempo en desuso y que logra cambiar el panorama nocturno para los pequeños, con la incorporación de un sistema de energía renovable, que suple las carencias del servicio eléctrico en la localidad.

También el representante principal del proyecto Impulso 360, Emmanuel Silva Riambaut, aseguró que la iniciativa tiene como principal objetivo el desarrollo comunitario mediante la prestación de servicios gastronómicos y que su nombre responde a la idea de abarcar la mayor cantidad de servicios posibles, con un crecimiento rápido en la localidad.