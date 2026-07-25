Cienfuegos: feria agroalimentaria en saludo al 26 de Julio

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Desde temprano en la mañana de este sábado comenzó en la ciudad de Cienfuegos la feria agroalimentaria dedicada a la efeméride del 26 de julio y al centenario del natalicio del Comandante en jefe Fidel Casto Ruz.

Las autoridades políticas y gubernamentales recorrieron la Calzada de Dolores, avenida que acoge los puntos de venta de la agricultura, las unidades estatales de Comercio y Gastronomía junto a los trabajadores por cuenta propia.



Reinaldo Gómez Hermida, coordinador de programas y objetivos del Gobierno provincial, explicó que lograron disminuir algunos precios en las viandas como boniatos, calabaza y de los cárnicos como el cerdo y la carne de res.

Este sábado, además, fueron inaugurados varios espacios comerciales con la asociación de pequeñas empresas y unidades estatales de gastronomía, el parque de diversiones Amanecer feliz retomó sus actividades y, en la noche, ofrecerán conciertos bailables en las plazas de los municipios cienfuegueros.