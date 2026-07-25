Cienfuegos impulsa su desarrollo desde la tierra

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El municipio de Cienfuegos sigue mostrando resultados en su desarrollo económico y productivo, con una mirada puesta en el campo, los nuevos actores económicos y la transformación de los barrios.

Así lo destacó la primera secretaria del Partido en el municipio, Yadira Pérez Negrín, al referirse a los frutos de un trabajo sostenido que hoy se expresa en más tierras entregadas, más proyectos acompañados y una respuesta más ágil a las necesidades del territorio.

«Los frutos de este esfuerzo también se ven en la tierra. La agricultura ha dado un paso firme con la entrega de noventa y seis nuevos usufructos, más de cuatrocientas veintinueve hectáreas que hoy están en manos de quienes siembran y producen.

»De la mano de nuestros balcones económicos hemos caminado juntos, acompañando a treinta y tres proyectos de desarrollo local y doscientas cuarenta y una mipymes, escuchándolos, actualizando su responsabilidad social.

«Además, hemos dinamizado la producción de alimentos con la incorporación de siete agroecológicas y agilizando los trámites, porque sabemos que el progreso real nace en el diálogo y en la rapidez con que resolvamos los problemas de nuestra gente», explicó.

Con más tierras productivas, más iniciativas en marcha y mayor acompañamiento institucional, el municipio sigue apostando por soluciones concretas para su gente.