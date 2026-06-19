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Cienfuegos / Política

Rinden federadas cienfuegueras homenaje a Vilma Espín en el aniversario de su muerte

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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La Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos rinde tributo hoy 18 DE junio a su eterna presidenta de honor Vilma Espín Guillois, en el aniversario XIX de su muerte.

En las Casas de Orientación a las Mujeres y las Familias ubicadas en las sedes municipales de la organización, comenzaron la jornada con matutinos especiales para homenajear a la combatiente del Ejército Rebelde, defensora de los derechos femeninos.

Hoy federadas cienfuegueras junto a dirigentes de base intercambiaron además con embarazadas en hogares maternos, con ancianos en casas de abuelos y con educadoras e infantes en círculos infantiles para resaltar la vida y legado de Vilma, que perdura como maestra y guía de las cubanas y promotora de la igualdad de género.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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