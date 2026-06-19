Desarrolla Abreus Feria por la Innovación y el Conocimiento para el desarrollo local

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Este jueves el municipio de Abreus celebró en el Círculo Social la Feria por la Innovación y el Conocimiento para el desarrollo local, un espacio que cada año reúne a los diferentes sectores de la demarcación para mostrar resultados que impulsan el progreso del territorio.

Durante la jornada presentaron 39 trabajos vinculados a la agricultura, producción de alimentos, educación, salud, deporte y cultura, todos orientados a ofrecer alternativas y soluciones prácticas frente a situaciones complejas.

El evento contó con la presencia de las máximas autoridades partidistas y gubernamentales del municipio, donde el Intendente Rodolfo Puerto Febles destacó la importancia de las exposiciones, pues reflejan la sapiencia y el compromiso innovador de los diferentes factores abreuenses.

Puerto Febles también dijo que la feria consolida un espacio de intercambio de experiencias y saberes, donde la ciencia y la técnica se convierten en herramientas esenciales para el desarrollo local y la mejora de la calidad de vida de la población.