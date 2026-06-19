🎧 Escúchenos en audio real

Ciencia y Tecnología / Cienfuegos

Desarrolla Abreus Feria por la Innovación y el Conocimiento para el desarrollo local

Laili Pardo del Solpor Laili Pardo del Sol
Compartir en

Este jueves el municipio de Abreus celebró en el Círculo Social la Feria por la Innovación y el Conocimiento para el desarrollo local, un espacio que cada año reúne a los diferentes sectores de la demarcación para mostrar resultados que impulsan el progreso del territorio.

Durante la jornada presentaron 39 trabajos vinculados a la agricultura, producción de alimentos,  educación, salud, deporte y cultura, todos orientados a ofrecer alternativas y soluciones prácticas frente a situaciones complejas.

El evento contó con la presencia de las máximas autoridades partidistas y gubernamentales del municipio, donde el Intendente Rodolfo Puerto Febles destacó la importancia de las exposiciones,  pues reflejan la sapiencia y el compromiso innovador de los diferentes factores abreuenses.

Puerto Febles también dijo que la feria consolida  un espacio de intercambio de experiencias y saberes, donde la ciencia y la técnica se convierten en herramientas esenciales para el desarrollo local y la mejora de la calidad de vida de la población.

Laili Pardo del Sol

Ver todas las entradas de Laili Pardo del Sol →

Puede que también te guste

Fortalecen quehacer profesional asesores jurídicos de Cienfuegos

Crece arribo de turistas tras reapertura de aeropuerto de Cienfuegos

📹 Crece arribo de turistas por el aeropuerto de Cienfuegos

Poblaciones de cangrejos rojos invaden carretera entre Cienfuegos y Trinidad

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *