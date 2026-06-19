Clasifica ALFICSA de Cienfuegos como finalista a premio iberoamericano de calidad

Compartir en

La Empresa Alficsa Plus S.A, de Cienfuegos que produce y comercializa alcoholes finos y súper finos de caña, con destino al mercado cubano e internacional quedó entre las entidades finalistas aspirantes al Premio Iberoamericano de Calidad , correspondiente al actual año.

Ana Isabel Fernández García, especialista de Calidad en la destilería cubano-española, ubicada en Covadonga, Aguada de Pasajeros, aseguró a la Radio, que el triunfo responde a múltiples logros que avalan la excelencia del colectivo de la fábrica que se registra como la mayor del país.

Con tecnología de punta, cinco columnas de destilación, la mayoría al vacío, indicadores de eficiencia y de fermentación que amparan parámetros internacionales tanto del continente americano como del mercado europeo, ALFICSA Plus S.A cumple las exigencias del principal receptor Havana Club Internacional.

Al certamen, en su vigésimo séptima edición consecutiva, pudieron presentarse solo aquellas organizaciones que ganaron previamente el Premio Nacional de su país, o disponen de un galardón o reconocimiento de carácter internacional.

Convocado por primera vez en el año mil 999, el Premio es un Proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, coordinado por la Secretaría General Iberoamericana y gestionado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad.