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Clasifica ALFICSA de Cienfuegos como finalista a premio iberoamericano de calidad

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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La Empresa Alficsa Plus S.A, de Cienfuegos que produce y comercializa alcoholes finos y súper finos de caña, con destino al mercado cubano e internacional quedó entre las entidades finalistas aspirantes al Premio Iberoamericano de Calidad , correspondiente al actual año.

Ana Isabel Fernández García, especialista de Calidad en la destilería cubano-española, ubicada en Covadonga, Aguada de Pasajeros, aseguró a la Radio, que el triunfo responde a múltiples logros que avalan la excelencia del colectivo de la fábrica que se registra como la mayor del país.

Con tecnología de punta, cinco columnas de destilación, la mayoría al vacío, indicadores de eficiencia y de fermentación que amparan parámetros internacionales tanto del continente americano como del mercado europeo, ALFICSA Plus S.A cumple las exigencias del principal receptor Havana Club Internacional.

Al certamen, en su vigésimo séptima edición consecutiva, pudieron presentarse solo aquellas organizaciones que ganaron previamente el Premio Nacional de su país, o disponen de un galardón o reconocimiento de carácter internacional.

Convocado por primera vez en el año mil 999, el Premio es un Proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, coordinado por la Secretaría General Iberoamericana y gestionado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad.

 

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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