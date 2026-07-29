Debaten en Cienfuegos sobre implementación de medidas para reanimar la economía

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Enfocado en el debate acerca de las medidas para las transformaciones económicas y sociales que se ejecutan en el país y su aseguramiento en el territorio desde el punto de vista político, sesionó el pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos.

Presidido por Armando Carranza Valladares, primer secretario Partido en este territorio del centro sur cubano, el análisis se enfocó en una panorámica integral de las condiciones del territorio en diferentes indicadores, que están ligados por entero a las transformaciones económicas y sociales que hoy se esperan.

Al respecto, se señalaron varias prioridades como estimular la vinculación de las entidades del sector estatal y no estatal, crecer en la producción de bienes y servicios, prestar atención a los vulnerables sobre la base de subsidiar personas y no productos, entre otras.

El debate posterior permitió escuchar diversos criterios de los asistentes. Desde la parte académica, Adela Ruiz Villazón, decana de la facultad Alejandro Nápoles Leon de la Escuela del Partido, compartió su visión con los presentes.

Quedan muchos retos por delante. Eso bien lo sabe Jazmín Jiménez, máxima representante de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el territorio.

Por su parte, el primer secretario del Partido en la provincia de Cienfuegos enfatizó en la necesidad de acompañar este proceso en diferentes sectores, para garantizar su resultado satisfactorio.

Asimismo, se promovió a Anisley Nodal Lima como miembro profesional para atender la actividad económica y productiva del comité provincial del Partido, quien se desempeñaba como primera secretaria del municipio de Cumanayagua.