Cuba defiende su derecho a resistir, expresa Bruno Rodríguez Parrilla

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Cuba defiende su derecho a resistir la agresión imperialista y reivindica su labor solidaria e internacionalista, ratificó hoy Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, al intervenir en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura.

En presencia virtual del General de Ejército Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, el Canciller recordó que en las últimas semanas, como si no se hubieran aprendido las lecciones de la historia, resurge en Estados Unidos como política oficial el fantasma del macartismo y la cacería de brujas.

Dijo de la cumbre reciente a la que fueron convocados decenas de cancilleres y que dedicaron a intentar lanzar la persecución de un fenómeno del que no se había podido hablar, el resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda.

Rodríguez Parrilla explicó que antes intentaron acuñar el concepto de narcoterrorismo y dijo que habría que recordar las sangrientas dictaduras latinoamericanas y el Plan Cóndor de subversión, torturas, golpes de estado y asesinatos que impusieron en esa región.

En su intervención esclarecedora de la situación actual de Cuba en el escenario internacional el Canciller expresó que el contexto internacional se ha agravado, con un resurgimiento del macartismo y la persecución política en Estados Unidos, así como intentos de criminalizar la solidaridad con Cuba y movimientos de justicia social.

Destacó la publicación de informes estadounidenses que buscan presentar a Cuba como una amenaza para Estados Unidos, pese a la desproporción de poder militar, y denunció el genocidio perpetrado por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano, caracterizado por medidas coercitivas unilaterales, aranceles punitivos y acciones de intimidación y coerción.

Estas políticas buscan quebrantar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que establecen la igualdad soberana y el respeto entre los Estados, comentó.

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba denunció ante el Parlamento a los actores internos y externos, incluidos mercenarios, terroristas y fuerzas extranjeras, que intentan someter a Cuba a situaciones extremas.

Dijo que Estados Unidos, como potencia militar y económica, impone su voluntad sobre otros Estados, reforzando la guerra económica y el castigo colectivo contra Cuba, esto incluye el endurecimiento del cerco energético, la limitación de la interacción comercial y el aislamiento de la economía cubana del sistema internacional, y acusó al gobierno de Washington de mentir sobre la inexistencia del bloqueo y de negar su impacto en la soberanía cubana.

El Canciller explicó que el bloqueo estadounidense es identificado como la principal causa de las dificultades económicas de Cuba, afectando el acceso a combustibles, insumos médicos, tecnología y piezas para la generación eléctrica, el pueblo cubano está informado sobre la naturaleza y objetivos de estas restricciones, que buscan asfixiar económicamente al país y provocar sufrimiento social, acotó y reconoció la amenaza persistente de agresión militar.

A pesar del aislamiento promovido por EE.UU., Cuba mantiene relaciones amistosas y de cooperación con la mayoría de los países del mundo, enunció, la comunidad internacional rechaza mayoritariamente el bloqueo, como lo demostró la votación en la Organización de Naciones Unidas; pero advirtió que la indiferencia global ante el bloqueo sienta un precedente peligroso para otros países.

Bruno reafirmó que el gobierno cubano expresa disposición al diálogo y a resolver diferencias bilaterales por vías diplomáticas, denunció que la verdadera intención de EE.UU. es la coerción y el castigo, no la ayuda humanitaria genuina y enfatizó que Cuba no representa una amenaza para EE.UU. y mantiene una vocación de paz y cooperación internacional.

Al respecto la ANPP emitió una declaración denunciando la política de asfixia, el genocidio que Estados Unidos impone a la Isla y revalidó la intención de resolver por vías diplomáticas las diferencias bilaterales.