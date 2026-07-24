Aguada de Pasajeros celebra acto provincial por el 26 de Julio

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En el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros aconteció el acto provincial por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

La población aguadense junto a las autoridades políticas y gubernamentales enarbolaron banderas y clamaron consignas patrióticas por la soberanía nacional y la defensa de los principios dignos y justos como los ponderó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Elizabeth Cabrera Villibá, primera secretaria del Partido comunista de Cuba (PCC), refirió logros de Aguada como la producción de arroz, leche y carne; la permanencia de maestros y profesores en las aulas durante el curso escolar, además de la labor social con los jóvenes, ancianos y familias vulnerables.

En la cita de este viernes destacaron los reconocimientos al territorio aguadense, la presentación de nuevos militantes partidistas y la reafirmación revolucionaria por Cuba libre y la consolidación de la justicia mundial.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del PCC en la provincia de Cienfuegos, rememoró la gloriosa mañana de la Santa Ana, en 1953, contrastante con las más recientes medidas del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba; repudió las acciones que bloquean el suministro de combustible a la isla y condenó las calumnias que, cada día, emiten desde esa nación contra personalidades e instituciones cubanas.

Refirió el esfuerzo del Estado cubano para la transformación de la matriz energética en Cuba y exhortó a los cienfuegueros al estudio de las medidas aprobadas para revertir la actual situación económica con la participación de inversores extranjeros.

Días atrás, en los municipios cienfuegueros, realizaron actos similares con amplia participación popular, instituciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del interior, la Asociación de combatientes de la Revolución cubana y las organizaciones de masas.