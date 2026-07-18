Consolida servicios Empresa Militar Astillero Centro Cienfuegos

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Consolidar los servicios y producciones alternativas con alto valor agregado, es reto de los trabajadores de la Empresa Militar Industrial Astillero Centro Cienfuegos, entidad que aspira al Premio de la Provincia de Cienfuegos a la Calidad en su vigésimoquinta edición.

Alain Cobelo García, director de Sistemas en la entidad, dijo a la Radio que trabajan no solo en reparar, modernizar y comercializar medios navales, su misión principal, sino también en la producción de muebles de lujos y líneas de detergente en la búsqueda de alternativas para completar la carpeta de servicios y proponer otras opciones.

Ante las carencias para materializar los planes en su inicial objeto social, dedican también sus esfuerzos a prestar servicios de buzo, incluyendo limpieza de cascos de embarcaciones a flote y descontaminación de las mismas, arrendamiento de montacargas, grúas, compresores y a la fabricación y reparación de muebles tapizados de madera y metálicos.

Explicó Alain que la empresa presta servicios contra incendios y de seguridad y protección de muelle, espigones, varadero y diques; así como fabrican y reparan contenedores metálicos de cargas varias y hacen prestaciones de soldadura, pailería, tratamiento y conservación de superficies, a las par de la fabricación y comercialización de productos de aseo personal, higiene y limpieza.

Como empresa subordinada a la Unión de Industrias Militares que incluye a 24 de su tipo en todo el país, tiene entre sus clientes fundamentales a GeoCuba, Puerto Pesquero, la Fábrica de Cementos, Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en acompañamiento técnico, Navegación Caribe, Empresa Provincial del Transporte con reparación de barcos de pasaje y los Ministerios de Salud Pública y del Comercio Interior.