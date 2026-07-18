Cienfuegos

Hotel Pasacaballo, de Cienfuegos, celebra su cumpleaños 50 con reapertura de servicios para disfrutar el verano

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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El hotel Pasacaballo, situado a la entrada de la bahía de Cienfuegos, cumple este sábado 50 años de haber sido inaugurado por líder de la Revolución Cubana Fidel Castro.

La apertura del servicio de pasadías como opción recreativa para este verano distingue la jornada de hoy en este hotel, distante unos 20 kilómetros de la ciudad cabecera de la provincia.

Liosvy Vall-Lloseras Corcho, director de la instalación, informó a esta emisora que los pasadías estarán disponibles de viernes a domingo y tendrán como atractivo la piscina con almuerzo incluido.

Diversas actividades recreativas, entre ellas los juegos de participación animarán la estancia de los huéspedes.

Todos los domingos organizarán propuestas para los niños.

El colectivo trabaja con el fin de reabrir todos sus servicios, y para ello buscan las alternativas de aseguramiento en medio del complejo escenario económico que atraviesa el país.

«Se realizan acciones de mantenimiento, limpieza y embellecimiento en cada una de las áreas del hotel, como parte de nuestro compromiso con la excelencia y el bienestar de quienes nos visitan», manifiesta Vall-Lloseras Corcho.

Perteneciente al grupo Islazul, el hotel Pasacaballo cuenta con 188 habitaciones, distribuidas en seis pisos.  En una de ellas: la número 501, una tarja conmemorativa recuerda que el 18 de julio de 1976 allí se hospedó Fidel Castro Ruz.

El 27 de enero de 1979, Fidel visitó el hotel, en compañía del Presidente de la República Popular de Angola, Agostinho Neto.

La historia atesora también que tres años más tarde, el 27 de enero de 1979, Fidel regresó al hotel, esta vez en compañía del Presidente de la República Popular de Angola, Agostinho Neto.

Pasacaballo es uno de los destinos favoritos del turismo nacional, y a lo largo de sus cinco décadas, ha tenido diversas funciones.  El hotel sirvió como alojamiento para pacientes de la «Operación Milagro», programa de colaboración médica cubano-venezolana y ha sido escenario de importantes eventos comerciales, como las dos ediciones de la feria internacional Exposur.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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