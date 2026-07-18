Cienfuegos ofrece atractivas pasadías en Faro Luna y Rancho Luna

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La costa sur de Cienfuegos ofrece dos alternativas para quienes buscan disfrutar de una jornada de sol y playa cerca de la ciudad. Los hoteles Faro Luna y Rancho Luna, pertenecientes al Grupo Hotelero Gran Caribe, han abierto sus instalaciones al público mediante propuestas de pasadías que permiten acceder a sus servicios durante el día.

El Hotel Faro Luna se encuentra a unos 18 kilómetros al sureste de Cienfuegos, sobre un acantilado con vistas al mar Caribe. Clasificado como establecimiento de tres estrellas, dispone del restaurante buffet Caribe, el snack bar Los Delfines, piscina al aire libre, jardines y conexión wifi. El pasadía en Faro Luna se ofrece los viernes, sábados y domingos, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La tarifa para adultos es de 4 800 pesos cubanos (CUP), con un consumo incluido de 2 400 CUP, mientras que los menores pagan la mitad.

A poca distancia se ubica el Hotel Rancho Luna, de mayor tamaño y con acceso directo a la playa. La instalación cuenta con tres restaurantes, tres bares, piscinas al aire libre y una terraza en la azotea. El pasadía se organiza los sábados y domingos, también de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La tarifa para adultos es de 5 USD más 2 500 CUP, y para menores de 3 USD más 1 250 CUP.

En ambos casos, los visitantes pueden contratar transporte adicional a través de los burós de las agencias de viaje provinciales Havanatur, Cubanacán, Ecotur y Cubatur, con pago directo en estas entidades. Las reservas se gestionan mediante el número de WhatsApp 598 88034.

Estas propuestas permiten a los vacacionistas combinar playa, piscina y gastronomía en un entorno natural cercano a la ciudad de Cienfuegos, con opciones diferenciadas según las instalaciones de cada hotel.

(Información de Excelencias Cuba)