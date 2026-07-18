Cuba a los Centroamericanos con bandera, Mijaín marca país

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, abanderó este sábado en La Habana a la delegación cubana rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

En ceremonia escenificada en el Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución, el mandatario, acompañado por Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, entregó a los campeones mundiales Luis A. Orta (lucha) y Leyanis Pérez (atletismo) la enseña nacional.

Este será el estandarte que acompañará a los poco más de 500 deportistas que intervendrán en 42 disciplinas y estarán presentes en 356 de las 497 pruebas convocadas para la justa.

El librista Arturo Silot, campeón panamericano este año, y la portera de balonmano Niurkis Mora, titular centroamericana de San Salvador 2023, acompañaron a los abanderados, mientras Otto Oñate (levantamiento de pesas) y Andrea Becali (natación) depositaron una ofrenda floral en el monumento al Apóstol, y Marifélix Sarria (levantamiento de pesas), subtitular del orbe, leyó el juramento de los atletas.

Meyvis Estévez, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), exhortó a la comitiva antillana a competir dignamente en la justa multideportiva regional más antigua del mundo, como demostración a la vitalidad fraguada desde el amor a la camiseta y el respeto a un pueblo que sabe premiar más allá de las medallas.

No olviden que Cuba es familia, casa, madre, y a las madres no se les defrauda, sabemos que tendremos en ustedes a leales hijos de esta tierra sagrada y seguiremos desde aquí cada competencia para que no se sientan solos, cada vez que entonen las notas del himno nacional háganlo conscientes de que hacen vibrar a toda una nación, aseveró la líder juvenil.

El acto, que también contó con presencia de Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), y Roberto León Richard, presidente del Comité Olímpico Cubano, atestiguó también la elección de Mijaín López, gloria del deporte cubano, como primer embajador de la Marca País.

En un comunicado de Humberto Juan Fabián Suárez, presidente del Consejo de la Marca País, se resaltaron los excelsos méritos de López, cinco veces as olímpico, quien desde hace mucho tiempo constituye uno de los deportistas más admirados y reconocidos del planeta por su impacto en el plano competitivo en la disciplina de lucha y su labor social fuera de los colchones.

Además, luego del abanderamiento oficial se entregaron carnés de la UJC a miembros de la delegación y se proyectó un audiovisual sobre el Cerro Pelado, relacionado con la epopeya que protagonizó la comitiva de la Isla en los X Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico (1966), al cual se asistió en buque y se defendió el derecho a competir pese a las presiones del gobierno de los Estados Unidos.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, con sede en la capital dominicana, se inaugurarán el 24 de julio venidero, aunque algunas disciplinas, como polo acuático, bádminton, tenis y tiro con arco comenzarán días antes, por lo que los primeros contingentes de la nación caribeña viajarán a partir de este domingo.

Cuba, tercer lugar por países con 74 títulos en San Salvador 2023, aspira esta vez a consolidar su ubicación en la élite deportiva regional con una actuación que redunde en la obtención de cerca de 68 primeros premios, en un contexto socioeconómico signado por la crisis energética y las carencias que impone el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.