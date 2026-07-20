Anuncian preselección de Cienfuegos rumbo a la Serie Nacional de Béisbol 65

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Cienfuegos cuenta con 54 peloteros en la preselección de béisbol que comenzó a prepararse este lunes en el estadio 5 de septiembre de la perla del sur, con la mira puesta en la Serie Nacional número 65.

En conferencia de prensa efectuada en la casa principal de los elefantes, Yoandry Moya Vives director del conjunto, ofreció los nombres de los atletas y del cuerpo técnico, así como otros detalles referentes a esta etapa.

De momento –bajo disímiles restricciones y carencias económicas- tienen las condiciones creadas para poder albergar tanto a atletas como entrenadores de los municipios en el Hotel Deportivo.

En el aspecto logístico el Inder y la dirección de la provincia se comprometieron a apoyar en la medida de lo posible, aunque lo que más complejiza la situación es que aún no hay fecha de inicio del certamen.

Un total de 9 receptores, 13 jugadores de cuadro, 9 jardineros y 23 lanzadores conforman el grupo que entrenará de lunes a viernes en el coloso de Bonneval.

El área más fuerte de los verdinegros se vislumbra en los jardines con el regreso de Yoasniel Emilio Pérez y de Luis Enrique González. Esos dos atletas unidos a Errisbel Arruebarruena, Luis Vicente Mateo, Richel López, Félix Rodríguez, Jorge Zuñiga, José Manuel Oramas y Eric Acevedo conforman una alineación superior al torneo pasado.

En el pitcheo se incorpora Adrián Bueno, aunque el conglomerado sigue adoleciendo de lanzadores zurdos, solo tiene tres, el establecido Islay Sotolongo y los juveniles Christofer Sarria y Adriano Nodal.

Según confirmó Moya Vives, aún pueden incorporarse un lanzador capitalino que está a la espera de la carta de autorizo para su traslado, así como los tres atletas cienfuegueros que buscan un puesto en el equipo cuba juvenil.