SNB 64: Primera «trompada» de los Elefantes a los Piratas

(Foto: James del Sol)

Cienfuegos abrió con victoria de siete carreras por tres frente a la Isla de la Juventud en el inicio de la oncena subserie del torneo doméstico de béisbol.

Con ventaja de dos carreras por cero llegaron los Piratas al principio del sexto capítulo cuando el tercer madero sureño José Manuel Oramas puso a viajar a doña blanca por el jardín izquierdo. De ahí en adelante se calentaron los bates, pero sobre todo salió a relucir la producción con hombres en bases, algo que faltó en la primera mitad.

En el séptimo vendría la igualdad con par de hits y flay de sacrificio del emergente Jorge Zúñiga. Ya en el noveno ramillete de cinco carreras era un cubo de agua fría para los locales, dónde el Cristóbal Labra se convierte en muchas ocasiones en un bastión infranqueable.

A esa fiesta del noveno se sumaron Félix con indiscutible, Richel recibió base por bolas intencional, hits de Zúñiga que remolcó la ventaja, otro metrallazo de Inasay para llenar las bases con un out, luego de fallar Acevedo, Luis Vicente Mateo largó doble por la pradera del centro para limpiar las almohadillas.

Precisamente el crucense fue de los más destacados de la tarde al batear de 4-2, una anotadas y tres traídas para el home. José Manuel Oramas de 4-2, con una empujada y otra anotada producto de cuadrangular y Richel López de 2-2 y una anotada también sobresalieron.

En cuanto al pitcheo, punto y a parte para José Carlos Sarria quién habituado a relevar y ser efectivo sobre todo en tres o cuatro entradas hoy tiró siete y sólo permitió una en el noveno a un out del éxito. Le conectaron 5 hits, ponchó a 6 y regaló un boleto, para lograr su segunda sonrisa con igual cantidad de descalabros en la serie.

El encuentro lo abrió el derecho aguadense Luis Alejandro Serpa quién apenas lanzó dos entradas, le marcaron dos y se le embazaron ocho hombres.

Con este resultado Cienfuegos se afianza en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 27 triunfos y 20 derrotas.