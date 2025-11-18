🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Culturales

Festeja Editorial Mecenas aniversario fundacional

Con un variado programa de actividades que incluye conciertos, peñas, tertulias literarias y cursos de percepción poética, ediciones Mecenas, de Cienfuegos, celebra su aniversario 34 en la llamada Jornada de Noviembre.

Según la página en Facebook de la filial sureña de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, los jardines de su sede, la Escuela de Arte Benny Moré y la Librería Ateneo Dionisio San Román, figuran como los principales escenarios de las acciones culturales.

A partir del  próximo días 21, Mecenas festejará casi tres décadas y media de fundación, con invitados como el Dúo Concuerda, la guitarrista concertista Elvira Skourtis y otros jóvenes representantes del panorama musical del territorio.

Dainerys Torres Nuñez

