¿Un tin de gusto?

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Hay canciones que triunfan por la belleza de su musicalidad y lenguaje, y otras que lo hacen precisamente por vaciar el lenguaje hasta dejarlo convertido en un ritmo hipnótico.

«Un Tin», firmado por Payaso por Ley, Rowell Urban y Ernesto Losa, pertenece a esa segunda categoría. Su musicalidad no nace de la profundidad de la letra, sino de la repetición obsesiva, del juego fonético y de la capacidad de incrustarse en la memoria colectiva como un estribillo inevitable que hoy resuena en todas partes.

Sus defensores hablan de “poesía callejera”, de una espontaneidad popular que conecta con códigos inmediatos del barrio, de la fiesta y del humor compartido. Y, en efecto, hay una dimensión oral en el fenómeno porque la canción funciona más como consigna que como relato. No se escucha para descubrir significados ocultos, sino para participar en una experiencia colectiva donde el ritmo, la complicidad y la repetición generan pertenencia.

¿Por qué ha pegado tanto? Porque responde exactamente a la lógica dominante del consumo cultural contemporáneo. Las plataformas digitales premian lo instantáneo, lo fácilmente replicable, lo que puede convertirse en meme, baile, frase viral o audio reutilizable.

En ese ecosistema, la sutileza suele perder terreno frente al impacto inmediato. La canción triunfa porque es simple, reconocible en segundos y emocionalmente eficaz sin exigir demasiada atención. Su éxito parece descansar en la mezcla inesperada entre reparto y una introducción operística que sin duda es novedad.

Se suma a esto un coro extremadamente simple y repetitivo, y la lógica algorítmica de plataformas como TikTok, donde triunfan los fragmentos reconocibles en pocos segundos.

La canción encontró algo muy valioso hoy: ser inmediatamente identificable en un océano infinito de contenidos.

Pero tal éxito no significa necesariamente un rechazo o desplazamiento de lo bello, lo verdaderamente creativo. La velocidad del mercado cultural favorece productos de consumo rápido, mientras las obras más elaboradas necesitan tiempo, silencio y disposición emocional, tres cosas cada vez más escasas. La belleza hoy compite contra el algoritmo.

La cultura popular casi siempre funciona como termómetro emocional de una sociedad. Cuando millones de personas repiten un coro aparentemente absurdo que habla del “pechaje” y el “culaje”, no están buscando profundidad intelectual, sino energía compartida, desahogo, identidad y catarsis colectiva o una pausa o puerta de escape frente al cansancio cotidiano.

Probablemente sea un error mirar fenómenos como «Un Tin» desde el desprecio elitista porque este éxito parece andar revelando “un tin” de muchas otras cosas. Revela, por ejemplo, algo impactante sobre nuestra época: la necesidad de evasión, de humor breve, de lo directo, de ritmos compartidos en medio de una realidad saturada de crisis, ansiedad, sobreinformación y desinformación.

La pregunta no es solo por qué estas canciones triunfan, sino por qué tantas personas encuentran en ellas una forma inmediata, aunque fugaz, de alivio y pertenencia colectiva, ¿quizás porque lamentablemente su entorno solo les ha equipado con un tin de gusto?, ¿será que las nietos y biznietos de esos muchachos que hoy cantan consumirán y premiarán con sus likes temas como este, o aun más elementales, porque así es el arte que viene, el que nos merecemos?