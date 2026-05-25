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El sostenimiento del servicio registal en el Joven Club sito en la avenida 5 de Septiembre, área muy cercana al Hospital Provincial de Cienfuegos, distingue como una de las medidas implementadas desde la Dirección Provincial de Justicia ante la crisis energética en la nación.

Yunay Pérez Urquijo, especialista de Registros Públicos en el territorio, explicó que en la referida institución informática labora una registradora profesional para firmar y colocar el sello electrónico a través de Transfermóvil.

La experta significó que el proceso de validación de esta modalidad de sello requiere del suministro eléctrico, pues asegura la conexión de datos móviles y cable, necesaria para completar el trámite de alta demanda por los cienfuegueros.

Los profesionales del Registro del Estado Civil, en Cienfuegos ponen en práctica otras acciones ante la contingencia, entre ellas la entrega de certificaciones con modelos que contienen datos manuscritos y documentos con plena validez en el exterior.