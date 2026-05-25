Cienfuegos / Sociedad

Mantendrán durante el verano ofertas de adiestramiento en casa cienfueguera de orientación de la mujer y la famila

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Oferta variados cursos de adiestramiento Casa de Orientación a la Mujer en Cienfuegos
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La Casa de Orientación a la Mujer y la Familia del municipio de Cienfuegos mantendrá sus programas de cursos de adiestramiento, durante este verano, a pesar de la situación por la que atraviesa el país y el propio territorio sureño afectado seriamente con el déficit energético.

Yamila Silva Palacios, funcionaría de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia, explicó a la Radio que en estos momentos dan la posibilidad de matrícula en 14 especialidades, las que siguen sus ciclos de aprendizaje a partir de la terminación de clases de cada grupo y el completamiento de otros con nuevos interesados.

Las ofertas de especialidades por las que pueden optar son Barbería , Tránsito, Cajero, Inocuidad alimentaria, Dependiente, Calidad de los Servicios, Secretaria Ejecutiva, Marketing, Corte y Costura, Gestión de Ventas, Elementos de Administración, Inglés, fotografía y Peluquería.

Las matrículas se mantienen abiertas en la propia Casa, que coincide con la sede municipal de la Federación de Mujeres Cubanas, situada en el Prado cienfueguero, entre San Fernando y San Carlos, a la que pueden acudir de lunes a viernes, en el horario de la mañana para solicitar el aprendizaje de esos oficios.

Los interesados, que puede ser cualquier miembro de la familia, mayor de 18 años de edad, sin importar sexo ni profesión, para hacer la inscripción deben presentar sus documentos personales y pagar un importe ínfimo en moneda nacional, por mes según la duración de las clases.

Esos cursos de adiestramiento, son una posibilidad real que brinda y avala la organización femenina, con los colaboradores de la Casa, para incrementar la capacitación y mejorar el funcionamiento de la Federación de Mujeres con esos espacios creados que propician bienestar y facilitan fuentes de empleo.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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