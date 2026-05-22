Dimite Tulsi Gabbard, directora Nacional de Inteligencia de Trump

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La directora Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunció hoy su dimisión a finales de junio, alegando un reciente diagnóstico de cáncer de su esposo.

«Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, con efecto a partir del 30 de junio de 2026», escribió en una carta dirigida al presidente Donald Trump en la cual explicó que su «esposo, Abraham, ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer óseo».

Como él «enfrentará grandes desafíos en las próximas semanas y meses», consideró que «en este momento, debo apartarme del servicio público para estar a su lado y brindarle mi apoyo total durante esta batalla».

Trump elogió a su funcionaria saliente y dijo que como director interino asumirá Aaron Lukas.

Gabbard se convierte en el miembro más reciente del gabinete de Trump en abandonar su cargo, tras las recientes destituciones de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y de Justicia Pam Bondi.

Los rumores de la eventual partida no sorprenden. Funcionarios de la Casa Blanca escucharon rumores al respecto en las últimas semanas, pero ella lo negó.

La gestión de la excongresista demócrata por Hawai estuvo plagada de mensajes contradictorios y confusos, en especial referente a la guerra de Estados Unidos contra Irán. Medios locales destacan que eso la hizo perder el favor de la Casa Blanca por algunos desacuerdos.

En 2024 respaldó a Trump al hacer campaña y ayudarlo a prepararse para su debate con la entonces vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris.

Gabbard se unió al Partido Republicano antes de las elecciones de noviembre de ese año y formó parte del equipo de transición de Trump luego de su victoria.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde