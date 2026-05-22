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El Gobierno de Vietnam expresó su profunda preocupación por la medida judicial adoptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos al emitir una acusación penal contra el líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro.

Así lo declaró Pham Thu Hang, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, al responder este viernes a una pregunta de la prensa sobre la reacción de Hanói ante las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder cubano.

Vietnam hace un llamado al diálogo constructivo sobre la base del respeto al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como al respeto de la independencia, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, enfatizó la vocera.

“Una vez más, Vietnam reafirma enérgicamente su solidaridad y amistad tradicional con el hermano pueblo cubano, y exhorta al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que exigen el levantamiento del bloqueo contra Cuba”, dijo.

Tomado de Cubadebate