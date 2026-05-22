Realizan jornada ambiental en refinería de Cienfuegos

Compartir en

La Gerencia de Seguridad, Higiene y Ambiente de la Refinería Cienfuegos anunció el inicio de la Jornada Ambiental 2026 desde este miércoles hasta el próximo 18 de junio.

Con el lema, “El cambio climático: las señales urgentes que nos envía la Tierra y las señas que elegimos enviarle”, cada día estará orientado a fortalecer la cultura ambiental, la participación colectiva, el compromiso institucional con la sostenibilidad y la protección del entorno.

Alejandro López Pérez, comunicador institucional, dijo que en consonancia con los desafíos asociados al cambio climático y la gestión responsable de los recursos, realizarán conferencias sobre la calidad del aire y la salud ocupacional.

Este año sobresale el concurso dirigido a trabajadores y estudiantes de la comunidad cercana a la industria cienfueguera para promover la creatividad y la conciencia ecológica.