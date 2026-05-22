Prosiguen beneficios a jubilados en sucursales cienfuegueras de Bandec

Compartir en

El período de pago a jubilados en las sucursales del Banco de Crédito y Comercio, de la provincia, extiende hasta el próximo lunes 25 de mayo las prioridades otorgadas a los beneficiados con la seguridad social.

Anay Terry Tejeda, jefa del Departamento de Comunicación y Marketing en la Dirección Provincial de Bandec, explicó que hasta esa fecha los jubilados serán atendidos a través de la línea de cajas hasta las doce del mediodia.

Asimismo, les garantizan el ciento por ciento del efectivo correspondiente al importe total de la pensión mensual, acreditada por el Minsiterio de Trabajo y Seguridad Social, y también ofrecen asesoramiento para la operación financiera requerida, constató.

Además, las prioridades las extienden al servicio de Banca Personal, si tuvieran que recoger la tarjeta u otros trámites relacionados con la solicitud de una nueva por extravío o rotura, así como para la generación del PIN de la tarjeta, pedido de la tarjeta Multibanca y registro en los canales de pagos electrónicos