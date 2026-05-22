La historia de Cuba no se manipula

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Una vez más, el pueblo cubano levantó su voz para dejar claro que la historia de la nación no será reescrita desde el exterior ni distorsionada por campañas de desinformación.

La declaración de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) frente a la acusación del Gobierno de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz reafirmó una convicción profundamente arraigada en varias generaciones de cubanos: la verdad histórica no se negocia.

La convocatoria a la Tribuna Antimperialista José Martí, materializada este viernes, añadió un matiz de movilización política que confirmó la intención de convertir la respuesta en acto colectivo.

El pronunciamiento desmontó, desde una lectura patriótica, un hecho que en Cuba se interpreta como parte de una estrategia de hostilidad contra la Revolución. No se trata de una imputación aislada, sino de otro intento por presentar como culpa cubana lo que forma parte de una larga cadena de agresiones, provocaciones y acciones desestabilizadoras contra el país.

En ese contexto, la alusión a la organización Hermanos al Rescate, y a su historial de violaciones del espacio aéreo nacional, volvió a poner sobre la mesa un asunto que Cuba ha denunciado durante décadas: la tolerancia, e incluso la complicidad, con acciones ilegales emanadas desde territorio estadounidense contra la Isla.

La juventud cubana, que no vivió directamente aquellos hechos, asume sin embargo la responsabilidad de conocerlos, analizarlos y defenderlos. Y ese es quizá uno de los elementos más significativos, pues la historia no se hereda como un relato muerto, sino como una conciencia activa que ayuda a interpretar el presente.

En medio de amenazas, bloqueos y presiones, el mensaje que sale del sentir de los cubanos confirma que la Isla no acepta acusaciones construidas sobre falsedades, ni admite que se intente convertir la agresión en argumento.