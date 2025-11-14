🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Salud

Brindan atención adecuada a infantes cienfuegueros ante arbovirosis

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
El hospital pediátrico cienfueguero Paquito González Cueto a partir de la situación epidemiológica existente en la provincia con la presencia de arbovirosis mantiene una adecuada atención a sus pacientes infantiles, con protocolos establecidos que permiten disminuir los riesgos de salud.

La doctora Eyleén Palmero Díaz, directora de la institución médica aseguró a la Radio que los ingresos de infantes por sospechas de arbovirosis tienen un incremento en las últimas TRES semanas, pero que hay salas establecidas para el internamiento de los febriles, con una ampliación suficiente de camas, de las cuales están dispuestas más de las que han tenido que utilizar.

Explicó la importancia de acudir al hospital ante cualquier síntoma febril, o con comportamientos de vómitos, dolores abdominales de manera permanente, toma de conciencia o más dormidos de lo habitual y que dan ingreso especialmente a los niños menores de DOS años, con morbilidades asociadas, patologías crónicas diabéticos, asmáticos, cardiópatas, hipertensos, además de los que presentan signos de alarma de dengue.
Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

