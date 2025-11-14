Brindan atención adecuada a infantes cienfuegueros ante arbovirosis

Compartir en

El hospital pediátrico cienfueguero Paquito González Cueto a partir de la situación epidemiológica existente en la provincia con la presencia de arbovirosis mantiene una adecuada atención a sus pacientes infantiles, con protocolos establecidos que permiten disminuir los riesgos de salud.

La doctora Eyleén Palmero Díaz, directora de la institución médica aseguró a la Radio que los ingresos de infantes por sospechas de arbovirosis tienen un incremento en las últimas TRES semanas, pero que hay salas establecidas para el internamiento de los febriles, con una ampliación suficiente de camas, de las cuales están dispuestas más de las que han tenido que utilizar.

Explicó la importancia de acudir al hospital ante cualquier síntoma febril, o con comportamientos de vómitos, dolores abdominales de manera permanente, toma de conciencia o más dormidos de lo habitual y que dan ingreso especialmente a los niños menores de DOS años, con morbilidades asociadas, patologías crónicas diabéticos, asmáticos, cardiópatas, hipertensos, además de los que presentan signos de alarma de dengue.

Más detalles en el Noticiero Estelar.

Para el Suplemento reportó Marcia Silva Llano.