Constancia y sensibilidad: claves en el “Paquito González Cueto”

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Los trabajadores del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto celebraron el aniversario 61 del centro y el Día Mundial de la Enfermería.

En ceremonia encabezada por autoridades del sector de salud en el territorio fueron reconocidos por sus aportes cinco profesionales con la medalla José Tey.

«Nuestra institución ha progresado considerablemente a pesar de las circunstancias complejas, pues obtuvimos la certificación de sitio clínico y de entidad de ciencia e innovación tecnológica; además, concretamos acuerdos de colaboración con centros muy prestigiosos, por ejemplo, la Academia de Ciencias de Cuba y el Instituto Finlay de Vacunas», declaró el director Ián González Ramos.

Entre las prioridades actuales en la clínica aparece la identificación de enfermedades raras en edad pediátrica, con el propósito de comenzar los tratamientos lo antes posible.

Como homenaje a Claribel Chongo Solís, destacada enfermera cienfueguera fallecida en 2019, se entregó una distinción con su nombre a nueve personas que han destacado en la rama.

Un pase de lista simbólico fue oportuno para evocar a varias enfermeras que enaltecieron la especialidad en Cienfuegos, a quienes honró con unas palabras la licenciada Felicia Rodríguez Solís, merecedora de dos galardones por su constancia durante décadas.

La Dirección General de Salud en la provincia reconoció al colectivo del Hospital Pediátrico y especialmente a su Comité del Partido Comunista de Cuba.

Los presentes en la gala ratificaron su compromiso con ofrecer a los niños una atención médica de excelencia pese al díficil contexto que enfrenta el país.