¿Por qué se han incrementado las horas de apagón en Cuba? El ministro de Energía responde

El ministro Vicente de la O Levy abordó el tema de frente, sin eludir la controversia. Reconoció que esa insatisfacción existe y que la escuchan.

«Todos tenemos apagón», dijo. «Y existen criterios de desigualdad entre las provincias, mala planificación en la rotación de los circuitos».

Lejos de descalificar esas críticas, el titular afirmó que en el Ministerio y en la Unión Eléctrica leen constantemente las opiniones del pueblo. «Nos escriben directamente nuestros compañeros, siempre haciendo preguntas muy correctas», reconoció.

Explicó las razones técnicas —y a veces hasta arquitectónicas— que explican por qué la distribución no puede ser matemáticamente igualitaria.

El sistema no está diseñado para apagones

El punto de partida: «El sistema electroenergético no está diseñado para apagón». Es decir, ninguna de las grandes inversiones históricas, ninguna de las interconexiones, ninguna de las subestaciones se concibió pensando en que habría que apagar circuitos de forma rotativa y sostenida durante meses.

«Pero ya los tenemos. Ya hace rato que los tenemos», admitió el Ministro.

Entonces, ¿cómo se planifica lo que no estaba planeado? De la O Levy explicó el proceso: se parte de la demanda existente, la capacidad de generación disponible y un pronóstico de cobertura. Ese cálculo —que se actualiza diariamente— arroja cuántos megavatios de déficit habrá en el mediodía y en la noche. Y ese déficit se distribuye entre las provincias.

Pero aquí viene el primer problema: ninguna provincia es igual a otra. «Todas tienen diferentes demandas, diferentes consumos, diferentes cantidades de circuitos», dijo.

Circuitos apagables y no apagables: la clave del asunto

Dentro de cada provincia, los circuitos se dividen en dos categorías: apagables y no apagables. Y aquí está una de las principales fuentes de tensión.

«¿Qué cosa es el circuito no apagable?», se preguntó el ministro. Y respondió: «Aquellos circuitos que están protegidos porque tienen alguna entiades económica o social extremadamente importante, como es un hospital. Algunos son bombeos de agua y objetivos económicos como centros de producción continua».

Los datos que ofreció son elocuentes: en el país se protegen diariamente más de 600 circuitos que consumen más de 800 MW. Esa cifra incluye todos los hospitales del país, instalaciones económicas prioritarias, y los llamados circuitos DAF.

«De lo poco que estamos generando —lamentó De la O Levy— se están protegiendo entre hospitales, lugares económicos de alta prioridad y otra cantidad de circuitos que tienen que protegerse por las fluctuaciones del sistema».

Los circuitos DAF y el caso especial de La Habana

El ministro dedicó un apartado especial a los circuitos DAF, especialmente conocidos por los habaneros. Se trata de circuitos que no se pueden apagar porque, ante fluctuaciones en el sistema, son los que abren y cierran en automático para regular la frecuencia y evitar un colapso generalizado.

«Si ya está apagado ese circuito, no puede hacer esa función de regular y proteger el sistema nacional», explicó.

¿Y por qué estos circuitos están mayoritariamente en La Habana? Por una razón puramente técnica: la capital es la provincia de mayor demanda eléctrica. «Los circuito que más consumo tienen son los que mejor regulan la frecuencia, porque al abrirse se descarga una cantidad de potencia que permite una mayor regulación», detalló el titular.

Si esos circuitos DAF se pusieran en provincias de menor consumo, el efecto regulador sería insuficiente. «No cumpliría el objetivo que se busca», sentenció.

El Ministro también informó que en los últimos días han habido disparos de DAF, pero «mucho menos que días anteriores». ¿La razón? La regulación de los parques solares, ese tema que explicamos en el bloque anterior.

«Cuando los parques no estaban regulados, había muchos más disparos de DAF», aclaró. Al limitar la aportación variable de la energía solar, se ha logrado estabilizar un poco más la frecuencia, reduciendo así las activaciones automáticas de estos circuitos protectores.

De la O Levy explicó que la planificación de los apagones comienza a las 12 de la noche en el Despacho Nacional de Carga, para que a las 7 de la mañana el pueblo pueda conocer el pronóstico del día.

«Ocurre después cualquier cantidad de eventos», dijo. Y puso un ejemplo reciente, casi absurdo si no fuera dramático: «Santa Cruz, estando disponible para arrancar, tiene una falla de entrada de agua. La caldera está bien, la automática está bien, el generador está bien, todo está bien, pero tiene una falla en la entrada de agua externa a la unidad».

Eso —subrayó— no lo planifica nadie. Como tampoco se planifican los «sargazos» que entran en Energás ni las roturas imprevistas de calderas.

Cada uno de estos eventos imprevistos —que ocurren todos los días, varias veces al día— atentan contra la planificación y genera los incumplimientos que tanto irritan a la población.

Al igual que en el resto del país, el ministro no ocultó la compleja situación de la capital. «En La Habana los apagones hoy superan el orden de 20, 22 horas», reconoció. «Y cuando viene son 2 horas, hora y media, 2 horas, 3 horas en algunos circuitos, 4 horas, y volvemos otra vez a las 20, 22 horas. Así está la capital».

Allí, dijo, está la mayor cantidad de circuitos protegidos, la mayor concentración de hospitales y la mayoría de los circuitos DAF. «Eso hace más difícil la maniobrabilidad», admitió.

Por qué unas provincias rotan mejor que otras

El ministro también abordó un tema espinoso: la percepción de que algunas provincias logran rotar los apagones cada 6 o 8 horas mientras otras pasan días enteras sin un patrón claro.

«No voy a mencionar provincias, se conocen», dijo con honestidad. Pero explicó que la diferencia no es caprichosa. Cada provincia tiene distinta cantidad de circuitos, distinta demanda, y distinta cantidad de circuitos no apagables.

Puso un ejemplo concreto: hay provincias donde un hospital provincial tiene cuatro entradas de alimentación eléctrica. La empresa eléctrica rota esas cuatro entradas, manteniendo el hospital con energía, pero rotando a toda la población que está en esos cuatro circuitos. «Y lo está haciendo independiente a la rotación de los municipios», explicó. Esa provincia tiene un beneficio por su condición eléctrica.

En otras provincias, los hospitales no tienen esa flexibilidad. Para lograrla habría que hacer inversiones —tres protecciones, tres líneas, etc.—, pero eso requiere recursos que hoy no existen. Y además, como dijo el Ministro, «volveríamos a lo mismo: la energía es una sola. El total del valor de la generación y la demanda es uno solo. Por lo tanto, repartir se hace extremadamente difícil».