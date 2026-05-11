Industriales y Holguin líderes de la cuarta Liga Élite del Béisbol Cubano

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Las segundas subseries de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano culminaron este domingo con saldos interesantes tanto en lo individual como en lo colectivo.

Holguin completó la barrida ante Matanzas al vencerlos 8 carreras por 3 en el estado Victoria de Girón yumurino. Otra vez destaque para Yasiel González quién se fue de 4-2, entre ellos un doble y un cuadrangular, y cuatro remolques. Luis Vicente Mateo conectó de 4-1, ese uno fue un doble y anotó en una ocasión.

En San José de las Lajas, Mayabeque, los locales cayeron ante Artemisa una carrera por cerro, juego que fue detenido en la parte baja del sexto capítulo por la lluvia, pero debido a la intensidad no se pudieron reanudar las acciones.

El derecho abreguense Alexander Vargas cayó derrotado en su primera presentación del evento, pero en seis entradas solo permitió una carrera, cuatro indiscutibles, ponchó a tres y regaló cinco boletos, aspecto que debe mejorar a medida que avance el evento.

Por último en la victoria de Industriales 14 carreras por 11 frente a Las Tunas, Félix Rodríguez ubicado nuevamente como sexto madero, bateó de 4-1, con una anotada, un doble y un remolque.

Luego de los resultados de este domingo comandan la tabla de posiciones Industriales y Holguin con 5-3, luego se ubican Las Tunas, Matanzas y Artemisa con 4-4 y en el último puesto está Mayabeque con 2-6.