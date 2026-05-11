Velan por inocuidad de producciones alimentarias industriales en Cienfuegos

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Integrantes de la Oficina Nacional de Inspección Estatal, en Cienfuegos, velan por la implementación de las normas establecidas para la calidad e inocuidad de producciones industriales de alimentos y bebidas en todas las formas de gestión económica.

Sinaí Morales Gil, directora del Cuerpo de Inspección cienfueguero, perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria, aseguró que las regulaciones para tales procesos velan por la calidad y uso del agua, la manipulación de alimentos y el correcto uniformado, a través del Decreto 22 de 2020.

Sobre esa base incluyeron la revisión y certificación de la labor efectuada por trabajadores por cuenta propia, entre ellos propietarios de panaderías y dulcerías a quienes capacitan para el éxito de la actividad.

En relación a los productores estatales y dueños de mipymes dedicadas a estas actividades, las exigencias legales dictaminan que deben inscribirse en el Registro de Productores Industriales de Alimentos y Bebidas, actividad que en Cienfuegos evidencia avances.

La funcionaria acotó que para la obtención del aval con vistas a la inscripción en el referido registro será necesario contar varias licencias, entre ellas la ambiental, sanitaria y veterinarias, según la actividad correspondiente.

Morales Gil puntualizó que en sus procedimientos evaluativos realizan una primera inspección profiláctica en la que explican los correctos manejos y señalan las deficiencias para mejorar el funcionamiento de las áreas en los negocios o establecimientos estatales.