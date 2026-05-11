Cienfuegos

Reconocen labor destacada de cooperativas y campesinos cienfuegueros

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Campesinos de Cumanayagua por mejor uso de las ciencias
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Un total de nueve cooperativas y 26 campesinos cienfuegueros ganaron la condición de Vanguardia Nacional en la emulación que impulsa el país por el aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Yadier Lazcano Quevedo, miembro del Buró Provincial de la ANAP, explicó a la Radio que también como parte de la emulación por el 17 de Mayo merecieron el sello especial José Ramírez Cruz, ocho productores cienfuegueros, que destacan por sus resultados económicos en el último año y el aporte de alimentos.

El dirigente anapista agregó que de las cooperativas galardonadas, SIETE son de Créditos y Servicios y DOS de Producción Agropecuaria, las que sobresalen entre sus homólogas por los altos rendimientos agrícolas, cumplimiento de entregas de alimentos, ventas y aportes al Estado y el funcionamiento de sus juntas directivas.

De las CPA Y CCS sureñas que exhiben la condición de Vanguardia Nacional este DIECISIETE de Mayo, TRES pertenecen a Aguada de Pasajeros: la Sergio González López, Pedro Filgueiras y la Félix Edén; una es de Abreus, la Adolfo Ortiz; de Rodas, la Raúl Suárez Martínez y la VEINTICUATRO de Febrero; de Palmira, la Luis Arcos Bergnes; de Cumanayagua, la cafetalera DIEZ de Octubre y de Cienfuegos, la Juan González Suárez. Para el Noticiero Estelar fue un reporte de la periodista Marcia Silva Llano.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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