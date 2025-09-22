Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos entrega donativo a círculo infantil

Compartir en

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio de Cienfuegos entregó un donativo de útiles escolares a infantes del sexto año de vida del círculo infantil La Edad de Oro, en la cabecera provincial, a propósito de los 36 años de esa institución.

El obsequio, compuesto por estuches para lápices, cajas de colores, crayolas, sacapuntas y plastilina de diversos formatos y colores, dirigido a facilitar el aprendizaje de los alumnos de prescolar, fue recibido por las educadoras durante el colofón de las actividades por el aniversario del centro, que abrió sus puertas por vez primera 21 de septiembre de 1989.

Geydi González, maestra de prescolar, agradeció el gesto solidario de las federadas perlasureñas, que beneficia el cumplimiento de los programas educativos, y ratificó el compromiso de las docentes y los pequeños de emplear adecuada y racionalmente los recursos.

Tamara Molinés Veloz, miembro del Secretariado Municipal de la FMC en Cienfuegos, en nombre del comité de la organización y su membresía, expresó la intensión de colaborar con el proceso de aprendizaje para aliviar las carencias de materiales que atentan contra el avance y calidad del actual curso escolar.