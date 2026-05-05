Acogerá cooperativa rodense trabajo voluntario en saludo al Día del Campesino

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En la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nicaragua Libre, del municipio de Rodas, tendrá lugar el sábado 17 de mayo, un trabajo voluntario que antecederá la celebración del acto central nacional por el Día del Campesino, con sede en Cienfuegos.

Yasmín Jiménez Álvarez, presidenta provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), dijo en conferencia de Prensa, que a la jornada productiva acudirán campesinos de la localidad y representantes de empresas y organismos cienfuegueros con vínculos de trabajo con el sector.

La dirigente campesina añadió que durante el trabajo voluntario prevén plantar 10 hectáreas de caña, cultivo fundamental de la CPA Nicaragua Libre, y siete de yuca, para así sellar el área dedicada a la producción de alimentos para autoconsumo de cooperativistas y familiares.

La CPA Nicaragua Libre, fue seleccionada para la jornada productiva, por ostentar los mejores resultados económicos y de funcionamiento en Rodas, municipio Destacado en la emulación provincial por el aniversario 65 de la constitución de la ANAP.