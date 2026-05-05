Cienfuegos

Acogerá cooperativa rodense trabajo voluntario en saludo al Día del Campesino

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
En la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nicaragua Libre, del municipio de Rodas, tendrá lugar el sábado 17 de mayo, un trabajo voluntario
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En la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nicaragua Libre, del municipio de Rodas, tendrá lugar el sábado 17 de mayo, un trabajo voluntario que antecederá  la celebración del acto central nacional por el Día del Campesino, con sede en Cienfuegos.

Yasmín Jiménez Álvarez, presidenta provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), dijo en conferencia de Prensa, que a la jornada productiva acudirán campesinos de la localidad y representantes de empresas y organismos cienfuegueros con vínculos de trabajo con el sector.

La dirigente campesina añadió que durante el trabajo voluntario prevén plantar 10 hectáreas de caña, cultivo fundamental de la CPA Nicaragua Libre, y siete de yuca, para así sellar el área dedicada a la producción de alimentos para autoconsumo de cooperativistas y familiares.

La CPA Nicaragua Libre, fue seleccionada para la jornada productiva, por ostentar los mejores resultados económicos y de funcionamiento en Rodas, municipio Destacado en la emulación provincial por el aniversario 65 de la constitución de la ANAP.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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