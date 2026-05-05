Cienfuegos / Sociedad

Socializan cifras de migración en Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Socializan cifras de migración en Cienfuegos
Compartir en

El sitio oficial de Facebook de la Oficina Provincial de Estadística e Información socializa cifras que reflejan la cantidad de inmigrantes y emigrantes al cierre del año 2024, según publica el Anuario Estadístico de Cuba.

El post refleja que al cierre del pasado año el territorio sureño registró poco más de 7 mil 100 inmigrantes, término que hace referencia a las personas procedentes de otras regiones cubanas radicadas en la provincia centro-sureña.

Y entre los datos que «ayudan a comprender mejor los movimientos poblacionales en nuestro territorio» también distingue el número de emigrantes, es decir, los cienfuegueros quienes comenzaron su vida en otros sitios, y el número asciende a 18 mil 483, constatan en la publicación.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Centro Nacional para la Certificación Industrial forma futuros operadores de parques solares fotovoltaicos

Contravenciones en urbanismo

🎧 El Triángulo de la confianza: Contravenciones en urbanismo

Día Internacional de las Personas Cuidadoras, acciones en Cienfuegos para reconocer esta labor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *