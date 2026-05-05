Socializan cifras de migración en Cienfuegos

Compartir en

El sitio oficial de Facebook de la Oficina Provincial de Estadística e Información socializa cifras que reflejan la cantidad de inmigrantes y emigrantes al cierre del año 2024, según publica el Anuario Estadístico de Cuba.

El post refleja que al cierre del pasado año el territorio sureño registró poco más de 7 mil 100 inmigrantes, término que hace referencia a las personas procedentes de otras regiones cubanas radicadas en la provincia centro-sureña.

Y entre los datos que «ayudan a comprender mejor los movimientos poblacionales en nuestro territorio» también distingue el número de emigrantes, es decir, los cienfuegueros quienes comenzaron su vida en otros sitios, y el número asciende a 18 mil 483, constatan en la publicación.