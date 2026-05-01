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Cienfuegos / Política

Celebran colectivos laborales del Banco Popular de Ahorro el Primero de Mayo

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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Los colectivos laborales del Banco Popular de Ahorro, en Cienfuegos, celebran el Primero de Mayo con la activa participación en el desfile de esta jornada y las disímiles iniciativas que caracteriza el festejo de los trabajadores.

En el sitio oficial de Facebook, del sector bancario en la provincia, comparten las fotos de hombres y mujeres de varias regiones del territorio sureño y el país que visten colores del uniforme y saben que también defienden así la Patria.

Además, en las redes sociales publicaron sobre otras actividades realizadas en saludo a la fecha en varias sucursales cienfuegueras, dónde resalta la capacitación, matutinos, y distinguen a los trabajadores con la mirada en dieciocho de mayo, fecha fundacional de la institución financiera en Cuba.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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