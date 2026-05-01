Celebran colectivos laborales del Banco Popular de Ahorro el Primero de Mayo

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Los colectivos laborales del Banco Popular de Ahorro, en Cienfuegos, celebran el Primero de Mayo con la activa participación en el desfile de esta jornada y las disímiles iniciativas que caracteriza el festejo de los trabajadores.

En el sitio oficial de Facebook, del sector bancario en la provincia, comparten las fotos de hombres y mujeres de varias regiones del territorio sureño y el país que visten colores del uniforme y saben que también defienden así la Patria.

Además, en las redes sociales publicaron sobre otras actividades realizadas en saludo a la fecha en varias sucursales cienfuegueras, dónde resalta la capacitación, matutinos, y distinguen a los trabajadores con la mirada en dieciocho de mayo, fecha fundacional de la institución financiera en Cuba.