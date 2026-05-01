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«Estamos aquí para decirle al mundo, con la frente en alto, que este pueblo no se rinde», expresó Anay Morera Guillén, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia de Cienfuegos, en las palabras centrales de la conmemoración del Primero de Mayo con sede en la Plaza de Actos y áreas del Malecón de la Perla del Sur.

«Este multitudinario desfile es una nueva y contundente demostración de la unidad del heroico e invencible pueblo trabajador y muestra de que las cubanas y cubanos seguimos firmes aquí,de pie y combatiendo», afirmó la dirigene sindical previo al inicio del desfile al que asisten miles de cienfuegueros en representación de diversos sectores de la vida socioeconómica del territorio.

Ante la presencia de José Ramón Monteagudo Ruíz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, y Marta Cano Pérez, miembro del secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, entre otros invitados de la nación, así como las máximas autoridades de la provincia, Morera Guillén denunció el impacto del recrudecido bloqueo económico, comercial, financiero y energético de los Estados Unidos, diseñado con el propósito de asfixiar al pueblo cubano. Pese a ello, destacó la entereza de la clase obrera para enfrentar las limitaciones materiales que dañan la economía y restringen las capacidades productivas.

Convocó a redoblar la batalla económica-productiva desde empresas y formas de gestión no estatal, con el objetivo de sustituir importaciones, mejorar la calidad de los servicios, aumentar la eficiencia y el ahorro y potenciar los procesos inversionistas.

En su intervención, recordó que la jornada rinde homenaje al Centenario del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, a los aniversarios 87 de la fundación de la CTC y 131 del inicio de la Guerra Necesaria encabezada por José Martí, «efemérides que constituyen esencias e inspiraciones y nos convocan a nuevos compromisos, a redoblar los esfuerzos,a cumplir las metas trazadas».

«Este Primero de Mayo será histórico, nos permite demostrar que en medio de las dificultades no nos detenemos, resistimos y vencemos. Los trabajadores y el pueblo cienfueguero nunca fallarán, vamos por más victorias», manifestó.

Masividad, entusiasmo y patriotismo caracterizan el desfile en Cienfuegos, que encabezaron miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, quienes con jinetes a caballos y otras iniciativas demostraron la alegría por la obtención de la sede del acto nacional por el Día del Campesino, el 17 de Mayo.

🎧 Alocución de Anay Morera Guillén, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia de Cienfuegos