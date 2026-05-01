Orgullo para Cienfuegos los Héroes del trabajo de la República de Cuba

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Alfredo Cruz Conde, Héroe del trabajo de la República de Cuba, acudió con sus 87 años de edad a la plaza Benny Moré, en Lajas para reafirmar su apoyo a la Revolución.

Recordó su tiempo como trabajador del sector azucarero cuando empuñó la mocha y se convirtió en millonario en varias ocasiones; también rememoró el momento que supo de la condecoración y juró que, mientras pudiera estaría junto al pueblo para animar a las nuevas generaciones.

Cruz Conde sobresale en la provincia de Cienfuegos por ser el único en el sector azucarero con el alto reconocimiento aprobado por el Consejo de Estado y desea la recuperación de la producción azucarera por el bienestar de país.

Como Alfredo Cruz Conde en Lajas, en la plaza de Cienfuegos prestigia el desfile Irán Millán Cuétara, arquitecto que también destaca como Héroe del Trabajo de la República de Cuba desde el año 2022.