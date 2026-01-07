Erislandy Álvarez: “Esperen siempre lo mejor de mí”

Compartir en

El 2025 cerró para el deporte cienfueguero con la elección de los mejores atletas del año. Un nombre repite por segunda ocasión consecutiva como lo más destacado en el apartado masculino: Erislandy Álvarez Borges, quién en esta oportunidad junto a la pesista Marifélix Sarria Ruiz, fueron los de mejores resultados en los pasados 365 días en el centro sur de Cuba.

El púgil sureño llevó a su vitrina la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Liverpool, Reino Unido y varios triunfos en circuitos profesionales.

De estos y otros aspectos accedió a conversar el fogoso boxeador, de visita por la Perla del Sur en el descanso de fin de año. En entrevista para el Periódico 5 de Septiembre, manifestó: “Fue un 2025 intenso con varios torneos importantes, pero también con problemas de salud (hepatitis) que me impidieron participar en eventos aquí en Cuba y no estar a plenitud de forma para otros compromisos”, aseveró el hoy rey de los 63.5 kilogramos de la escuela cubana de boxeo.

¿Cuántas peleas importantes tuviste que enfrentar el pasado año, qué ocurrió en esos combates?

“Te voy a comentar primero del Mundial, porque iba con grandes aspiraciones, pero no pudo ser posible concretar el título, aunque alcancé el bronce que en mi criterio fue muy sacrificado. Ahora se suma a la medalla de plata de Tashkent 2023. Espero en el próximo campeonato mundial obtener esa medalla de oro que es lo único que me falta”.

“También el año pasado tuve tres peleas profesionales, dos en Varadero y una en Buenos Aires, Argentina. La más reciente fue en el balneario antillano con el mexicano Rogelio Jiménez (donde el cubano retuvo el cinturón continental de la Asociación Mundial de Boxeo), hombre de gran fuerza y que estuvo mentalmente bien preparado porque me aguantó los 10 rounds. En el noveno round recibí un golpe bastante fuerte, pasé a recuperarme en la esquina y salí al último round pegando mucho más y vencí, siempre doy más del ciento por ciento en cada pelea. También fue muy reconfortante el apoyo del público”.

¿Erislandy, precisamente en estas peleas profesionales existen grandes diferencias con respecto a las amateurs?

“Sí, bastante, porque cuando estás peleando profesionalmente es a 10 rounds, tienes que ir conociendo el contrario en el ring y poco a poco adaptándote. Solamente se tiran dos o tres golpes de pegada, es más de fuerza que de rapidez. Entonces, el amateur tiene más exigencia porque son tres rounds, hay que tirar una cierta cantidad de golpes en el primero, segundo y tercer round. En el profesional tienes el primer, segundo y tercer rounds para estudiarlo, no importa si ganas o pierdes, hay tiempo para recuperarse.

“En el amateur no, posees un minuto del primer asalto para saber a qué te vas a enfrentar. Si te sale mal el plan, hay que cambiarlo como me pasó en el mundial con un boxeador de Tajikistán. Porque en la esquina me estaban indicando una cosa y yo hacía lo contrario, el tajico era muy fuerte y estaba yendo hacia adelante, y yo iba hacia atrás, y al corregir el plan comencé a intercambiar golpes con él y claro, eso al público le gustó, pero mientras puedas ganar desde fuera de distancia y no necesites tanto intercambio, eso ayuda a no recibir un mal golpe y cuidarse encima del ring”.

¿Retos y compromisos para este año?

“Bueno, ahora estamos negociando con mi promotor porque quiere que este año termine con una pelea de eliminatoria por el título mundial. Ojalá Dios quiera y todo transcurra como él me está diciendo. También tengo ahora en febrero o marzo, no está decidido aún, una pelea profesional. Luego está el clasificatorio para los Juegos Centroamericanos, y ya con el boleto en el certamen buscar el oro, que en el ciclo pasado tuve que conformarme con la medalla de plata.

“Aquí en casa, lo primero será la Serie Nacional de Boxeo. El día 10 de enero recibiremos a la escuadra de Sancti Spíritus en la búsqueda de un boleto a la final, lo que no está confirmada aún es mi presencia, porque en las últimas ediciones las principales figuras en el país solo combatían en la discusión de las preseas”.

¿Crees que la escuadra de Cienfuegos pueda avanzar a la final?

“Creo que sí podemos lograr el objetivo y aunque es un equipo joven, tendrán un peso importante los cinco atletas que están en el equipo nacional: Danni Suárez en 50 kilos, Deibis Abreu en 55, Saidel Horta en 60, Maikol Martínez en 63.5 y Keylor García en los 80 kilogramos”.

¿Cuánto reconforta y compromete ser reconocido en tu terruño?

“Mucho, ya llevo dos años siendo el atleta masculino en Cienfuegos, tierra de grandes deportistas. Eso me compromete a entregarme cada día más en mi trabajo. Siempre que obtengo un resultado pienso en mi tierra, donde crecí y me forjé, no solo como atleta sino también en el aspecto personal. Solo les puedo decir a todos los que siguen mi carrera, que siempre esperen lo mejor de Erislandy”.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre