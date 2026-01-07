Red de Solidaridad con Venezuela desde la Perla del Sur

Compartir en

Voces en respaldo a la Revolución Bolivariana y en rechazo a la operación militar contra Venezuela se levantan en todo el orbe. Ecos que resuenan en la provincia de Cienfuegos como resultado de la red de amigos solidarios con Cuba y las causas justas del planeta, fomentada por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Lo ratifica Eugenio Mayón Pérez, delegado del ICAP en el territorio sureño. «Se pueden poner ejemplos suficientes, lo que sí te puedo decir es que la delegación del ICAP ha tenido una respuesta importante del movimiento de solidaridad con Cuba en los cinco continentes, de organizaciones, de personalidades que hemos atendido aquí, amigos de la delegación y sobre todo, los estudiantes que estudiaron en en la provincia de Cienfuegos».

«El movimiento de solidaridad con Cuba y con Venezuela se ha mantenido a la altura que se necesita en estos momentos», ratifica.

Desde la lejana Australia y desde la tierra borinqueña llegaron mensajes solidarios en las primeras horas del sábado tres de enero, asegura Reynaldo Suárez Santiago, especialista de la delegación provincial del ICAP. «Hay que mencionar la brigada de solidaridad con Cuba en Puerto Rico, el movimiento solidario de Puerto Rico, encabezado por Milagros Rivera, siempre estuvieron muy activos, también los miembros de la brigada Cruz del Sur, de Australia».

Apenas se conoció de la agresión militar contra la nación sudamericana, el ICAP en Cienfuegos intercambió con médicos, deportistas, educadores, entre otros representantes de la solidaridad de Cuba en la Patria de Simón Bolívar. «El ICAP se activó completamente en nuestros puestos de trabajo y la misión fundamental fue contactar fue contactar siempre con los colaboradores que tenemos allá, médicos, educadores, constructores», recuerda Suárez Santiago .

«Eugenio y yo intercambiamos algunos mensajes de voz que mandaban compatriotas de la salud, nos manifestaban que estaban firmes, tranquilos, sabremos resistir. Miriam, una joven que trabaja en el Politécnico de la Salud y se encuentra de misión en Venezuela, enseguida nos contactó y nos puso al tanto. Esa actitud nos llenó de orgullo.»

Con estas acciones en favor de la solidaridad con el pueblo venezolano, luego del ataque del gobierno de Estados Unidos y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la delegación ICAP en Cienfuegos inicia un año de ardua labor, en la que con el incentivo de la celebración del año del centenario de Fidel Castro, promoverán actividades para difundir el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, condenar el bloqueo de Washington contra Cuba y recibir la visita de brigadas de trabajo voluntario procedentes de todos los continentes.

Además continuarán la atención a los 37 estudiantes de 17 países que estudian en Cienfuegos y mantienen estrechos vínculos con la institución fundada el 30 de diciembre de 1960.