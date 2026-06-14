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🎧 Con palabra propia: Reajustes en el aparato administrativo cubano

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Asamblea Nacional del Poder Popular
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El proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado, publicado este lunes en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, propone una reestructuración del aparato administrativo cubano con el propósito de lograr una gestión más eficiente, racional y coherente con los principios establecidos en la Constitución de la República, tema de debate en la emisión del 13 de junio de 2026 de Con palabra propia.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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