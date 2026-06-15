Donar sangre: un acto que salva vidas

Donar sangre es una de las acciones más nobles que puede realizar una persona. Es un gesto sencillo, pero de un enorme valor humano, porque detrás de cada donación hay esperanza para quienes atraviesan momentos críticos de salud.
«Realmente sentí una satisfacción que no había sentido, porque uno siempre sabe que hay momentos en que se necesita un donante, pero no sabe quién hizo ese esfuerzo de brindar su sangre para otra persona».
Así lo expresó Adriana López Samán, quien comenzó a donar sangre por iniciativa de la Unión de Jóvenes Comunistas y desde entonces ha mantenido esa práctica solidaria de manera constante. En dos años, ya acumula nueve donaciones y asegura que continuará aportando a esta causa humanista.
«Hasta el mes pasado llevaba nueve donaciones. Empecé hace dos años y voy a seguir donando, porque es una tarea bastante humanista».
La joven comentó además que ha recibido llamadas de personas que necesitan una donación específica, y siempre ha respondido con disposición. Para ella, donar sangre no debe verse como un negocio ni como algo que se cobre, porque en muchos casos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
«Yo digo: no, yo lo dono. A usted le hace falta. Cuando se necesita una donación es porque hay un peligro inminente de perder la vida o tener alguna complicación».
Adriana también destacó que los donantes son, en muchas ocasiones, anónimos, pero su aporte llega justo a tiempo para quien lo necesita. Su testimonio confirma que donar sangre es una muestra profunda de amor al prójimo y compromiso con la vida.
«Somos anónimos, pero es para quien lo necesite, a la hora que lo necesite».