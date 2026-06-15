Industriales, Holguin y Las Tunas avanzan a los play off de la Liga Élite de Béisbol, solo falta un «pasaje» por definir

Compartir en

La IV Liga Élite del Béisbol Cubana cerrará sus cortinas de la etapa clasificatoria el próximo 19 de junio con la realización de las últimas subseries, las cuales serán definitorias en las aspiraciones de varios de los equipos en pos de llegar a los play off.

Industriales, fue el primer elenco en clasificar a la siguiente fase, y ahora se unieron Holguin y Las Tunas. Solo queda un «pasaje» para el siguiente destino.

Mayabeque está en el cuarto puesto con balance de 16 éxitos y 19 descalabros, a un juego se encuentra Artemisa con 15 y 20, y uno y medio Matanzas con 14 y 20.

Los huracanes tienen par de aspectos que lo hacen el principal candidato a ese cuarto puesto. Primero, están con un partido por encima de sus dos perseguidores y segundo juegan en casa frente al elenco yumurino que si bien ha sido el peor de la justa, en las últimas presentaciones muestran una mejor cara.

En contra la tropa que dirige Osmel Cordero tiene la subserie perdida frente a los artemiseños y estos van a chocar en su patio frente un Industriales que se encuentra en su peor momento de la justa.

Ante Matanzas también van en desventaja 0-4, lo que los obliga al menos a ganar en dos de los cuatro choques.

Tanto para cazadores y cocodrilos la palabra de orden es una: ganar, de lo contrario todo habrá terminado para ellos, y sobre todo porque los partidos pendientes no se van a efectuar.

Por último, en la parte alta de la tabla tampoco están definidos los lugares, los capitalinos con 21-15 tienen apenas un juego de ventaja sobre tuneros (19-15) y holguineros (16-20).

Ante un posible empate los comandados por Guillermo Carmona tienen ventaja frente a sus rivales, en tanto, los leñadores van delante 3-1 ante los cachorros y terminan jugando entre ellos.