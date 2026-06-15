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Cienfuegos / Sociedad

Prosigue en Cienfugos labor preventiva de enfrentamiento a las drogas

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Las drogas y daños a la salud
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Tres jóvenes que extinguen sanción en libertad del municipio cienfueguero de Abreus comenzarán su vida estudiantil en la Educación Superior gracias al conversatorio acontecido en dicho territorio sobre el peligro del uso y tráfico de drogas.

El portal oficial de Facebook del Subgrupo Provincial Antidrogas, de Cienfuegos, postea que un matrimonio iniciará estudios en Enfermería y otro muchacho ingresará en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, para cursar Agronomía.

El encuentro contó con la presencia de Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba,  y abordaron la prevención desde múltiples aristas y con la participación ciudadana para comunidades seguras.

La profesora Carmen Onilda Carrillo Perurena, quien representa al Sistema de Tribunales del territorio en el Subgrupo Antidroga, constató que la actividad despertó gran interés en el público y obtuvieron frutos gracias al acompañamiento institucional y comunitario.

Asimismo, participaron representantes de las organizaciones políticas y de masas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minint) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), destaca la publicación.

Y la publicación asegura que continúa el trabajo intenso en la prevención e indisciplinas sociales, el enfrentamiento al delito, y a las drogas y otras sustancias adictivas.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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