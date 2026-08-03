Refuerzan acciones en Abreus para prevenir transmisión de dengue

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El sector de salud de Abreus desarrolló en el Consejo Popular Constancia una audiencia sanitaria para fortalecer las acciones de prevención y control ante casos de dengue.

Durante el encuentro, especialistas convocaron a la población a mantener una adecuada higiene en los hogares y espacios públicos, además, insistieron en la limpieza de patios, la eliminación de desechos sólidos y la erradicación de posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad.

Marilin Martiatu, presidenta del asentamiento, publicó fotos del evento en su perfil de Facebook y detalló que la participación activa de toda la comunidad resulta esencial para proteger la salud de las familias y evitar la propagación del dengue.

La audiencia incluyó recomendaciones prácticas sobre el uso responsable del agua, la revisión sistemática de depósitos y el cuidado de los entornos laborales, también destacó la importancia de la vigilancia epidemiológica y de acudir de inmediato a los servicios médicos ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza o malestar general.