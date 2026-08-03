Desarrollará Asociación Hermanos Saíz en Cienfuegos cruzada Artística Literaria por el Escambray

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La Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Cienfuegos organiza su tradicional Cruzada Artística Literaria del 18 al 22 de agosto, en el macizo montañoso Guamuaya, donde los pobladores de comunidades de difícil acceso disfrutarán de una variada programación cultural.

La cruzada, que se ha convertido en una de las iniciativas más consolidadas de la joven vanguardia artística cubana, contará con la participación de emblemáticas agrupaciones como el Guiñol Cienfuegos, el Centro Dramático, el Guiñol Santa Clara, la compañía de danza Lembranzas, el circo Perlita Sureña y el grupo musical cumanayaguense Son con Clave. También se sumarán artistas de la plástica liderados por José Antonio Saborido (Pepito Saborido).

La información fue confirmada a este medio por Danaisy Brito Hernández, presidenta de la AHS en el territorio, quien destacó la continuidad de este proyecto que acerca el arte a las zonas más apartadas de la provincia sureña.

Los asentamientos que forman parte del recorrido incluyen Sierrita, San Blas, Mayarí, El Naranjo, Cuatro Vientos y Charco Azul Plan Semilla . Estas comunidades, enclavadas en el macizo Guamuaya, recibirán durante varios días una programación que integra música, danza, artes visuales, exhibiciones circenses y teatrales.

A pesar de las condiciones especiales de contingencia, la cruzada se mantiene como un espacio de encuentro entre los creadores y los pobladores de la montaña, reafirmando el compromiso de la AHS con la descentralización de la cultura y el acceso al arte en todos los territorios.

La Cruzada Artística Literaria forma parte de las acciones habituales de la joven vanguardia artística cienfueguera, que en ediciones anteriores ha llevado su quehacer a más de 25 poblados del macizo montañoso.