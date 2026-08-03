Cienfuegos exhibe resultados en Programa Materno Infantil

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En medio de un escenario complejo para el sector sanitario, el municipio Cienfuegos sostiene indicadores que reflejan el esfuerzo sostenido de sus trabajadores y la prioridad que la provincia concede a la atención médica.

El territorio mantiene una labor constante en la protección de la madre y el niño, así como en la prevención de enfermedades y el seguimiento a los grupos más vulnerables.

Todo ello forma parte de un trabajo integral que, pese a las limitaciones, sigue apostando por la calidad de los servicios y la defensa de la vida.

Así lo confirmó Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del comité municipal del Partido Comunista de Cuba en la cabecera provincial.

«En medio del cerco energético y la escasez de recursos, nuestros médicos y enfermeras se crecen con una cobertura del 97 por ciento de su servicio. Saludaron el 26 de julio con una mortalidad infantil de apenas 2.61 por cada mil nacidos vivos y, lo más importante, cero mortalidad materna.

«Hemos mejorado los indicadores de embarazo en la adolescencia y llegamos al segundo semestre sin transmisión de arbovirosis», destacó.

Con estos resultados, Cienfuegos ratifica que la entrega de sus profesionales de la salud sigue marcando la diferencia en la calidad de vida de la población.