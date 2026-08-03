Favorecen a personas en situación de vulnerabilidad en Carolina Viejo

Compartir en

En el asentamiento rural cienfueguero de Carolina Viejo aconteció un conversatorio sobre las leyes aprobadas en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que concluyó el pasado 30 de julio y beneficiaron a persona en situación de vulnerabilidad, con la entrega de alimentos.

La jueza profesional del Tribunal Provincial Popular, de Cienfuegos, Carmen Onilda Carrillo Perurena, aseveró que enfatizaron en las leyes de la Vivienda y de Tierra Agropecuaria y Forestal, porque los pobladores poseen dificultades para la realización de algunos trámites.

La Ley de la Vivienda flexibiliza trámites y permite que un ciudadano posee hasta dos bienes inmuebles como propiedad y la Ley de la Tierra autoriza la compraventa de hasta poco más de diez hectáreas y reconoce la herencia por testamento, entre algunas de las novedades más significativas, apuntó Carrillo Perurena.

Cómo parte del encuentro llevado a cabo este domingo en dicho asentamiento, la mipyme «Sabores Hernández» donó alimentos frescos a familiares de sancionados y otras personas en situación de vulnerabilidad y también vendieron la otra parte de sus productos.

Las visitas a Carolina Viejo forman parte del proyecto Sinergia y un grupo de profesionales realizan acciones comunitarias sobre la base de prevenir el consumo de drogas u otras sustancias con efecto similares, así como otros delitos.