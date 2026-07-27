Refuerzan en Cienfuegos atención social a vulnerables

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En el municipio de Cienfuegos se ejecutan diferentes acciones para beneficiar a personas en condición de vulnerabilidad, lo que confirma la voluntad del sistema social cubano de no dejar a nadie atrás.

Las cifras hablan por sí solas. Así lo explicó Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, destacando estas acciones como una fortaleza en el trabajo integral del territorio.

Según destacó, la dirección de Trabajo y Seguridad Social protege a más de 4 mil personas, con más de 23 millones de pesos ejecutados en asistencia social y otros fines similares.

En cuanto al empleo, dijo, se han dado oportunidades de insertarse al trabajo formal a más de 2 mil personas, rescatando a 876 de la informalidad y ofreciéndole un respaldo seguro de cara a una futura jubilación.

Todo ello reafirma el compromiso de las autoridades cienfuegueras con la atención a los más vulnerables, en una estrategia que combina sensibilidad social, acompañamiento institucional y búsqueda de soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de la población.