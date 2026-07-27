Sociedad

Actividades para los niños en Consejo Popular de Constancia

Laili Pardo del Solpor Laili Pardo del Sol
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Bajo el lema “Verano con mi Gente”, este fin de semana el Consejo Popular Constancia, del municipio cienfueguero de Abreus, desarrolló la actividad infantil dedicada al Día de la Rebeldía Nacional.

El encuentro fue protagonizado por niños de la comunidad, quienes participaron en juegos tradicionales, competencias deportivas y dinámicas grupales que fomentaron el trabajo en equipo y la alegría compartida.

Bajo carpas y espacios abiertos, distribuyeron golosinas y meriendas, mientras instructores de arte y promotores culturales animaban cada momento con música y técnicas participativas, la jornada incluyó también presentaciones artísticas y mensajes alusivos al 26 de julio, fecha histórica para recuerdar la gesta revolucionaria y a quienes protagonizaron el Moncada.

Marilin Martiatu, presidenta del Consejo Popular de Constancia, publicó en su perfil de Facebook imágenes de la actividad y escribió que las familias acompañaron a los más pequeños de casa en un ambiente festivo con opciones sanas y alegres en esta etapa estival.

Laili Pardo del Sol

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